Trabzonspor ile Antalyaspor 51. randevuda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor ile Antalyaspor 51. randevuda

İHA

Trabzonspor ile Antalyaspor 51. randevuda

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele edecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordomavililerin galibiyetlerde 30'a 8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin attığı 92 gol attı, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlar
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordomavililer , Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Ailelere bebek ve çocuklar için ishal uyarısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Nevzat Akkol: “Çocukluk çağında görülen ishal vakalarının büyük çoğunluğu virüslere bağlıdır ve 3-6 gün içinde kendiliğinden düzelir” “Anne sütü ile beslenen bebeğin bağırsakta mikroplarla temas riski çok azdır”
YEREL HABERLER Ailelere bebek ve çocuklar için ishal uyarısı Çocuk ...
Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya yolcusu Türk karasularında iyice azalmaya başlayan hamsi avı için tekneler Gürcistan karasularına doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya ...
Trabzonspor´da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman ...
Başkan Zorluoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
Trabzonspor deplasmanda 25 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasmanda 25 maçtır yenilmiyor
Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu! İki futbolcu toplamda 120 bin fidan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu! İki futbolcu ...
Ahmet Ağaoğlu: "Büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer yoktur"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Büyük Trabzonspor ailesinin ...
Boğazın emektarı meclis kararıyla satışa çıkarılıyor İstanbul Boğazı'nda uzun yıllar şehir hatları vapuru olarak hizmet verdikten sonra Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gezinti vapuru olması amacıyla hibe olarak gönderilmişti ancak Beşikdüzü Belediyesi Meclisi kararıyla satılığa çıkarıldı İlçe sakinleri geminin satışa çıkmasına tepki gösterirken ilçede değerlendirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Boğazın emektarı meclis kararıyla satışa ...
Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi
YEREL HABERLER Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi
Trabzon'da 4 noktada orman yangını (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da 4 noktada orman yangını (2)
Trabzon'da 4 noktada orman yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Trabzon'da 4 noktada orman yangını / Ek fotoğraf
Trabzonspor, Kouassi ile görüşmelere başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kouassi ile görüşmelere başladı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bahçe temizliği orman yangınına neden oldu İlçenin Dirlik mahallesinde 4 noktada çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
YEREL HABERLER Trabzon'un Sürmene ilçesinde bahçe temizliği orman ...
Trabzonspor, Kouassi'yi KAP'a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kouassi'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzon'da 4 noktada orman yangını
YEREL HABERLER Trabzon'da 4 noktada orman yangını
Başkan Genç trabzon Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Genç trabzon Fen Lisesi öğrencileri ile ...
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonsporlu Edgar Ie: Sözleşmemin devam etmesinden mutlu olurum
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Edgar Ie: Sözleşmemin devam etmesinden ...
Edgar le: “Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum”
YEREL HABERLER Edgar le: “Bütün hedeflerimize ulaşabileceğimizi ...
Karadeniz'deki tatbikatla mülteci sorununa dikkat çektiler
YEREL HABERLER Karadeniz'deki tatbikatla mülteci sorununa dikkat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.