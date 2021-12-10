Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, serbest statüde yer alan Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordomavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 20212022 futbol sezonu için 500 bin Euro garanti ücret, 20222023 futbol sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret, 20232024 futbol sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret, 20242025 futbol sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya 20212022 futbol sezonu için 200 bin Euro diğer her bir sezon için yıllık 400 bin Euro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

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