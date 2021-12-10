Trabzonspor´da Kouassi ilk idmanında

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililerde yeni transfer Jean Evrard Kouassi de takım arkadaşlarıyla ilk idmanına çıktı.
Spor Toto Süper Lig´in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın Antalya Stadyumu´nda saat 19.00´da oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavili kulübün yeni transferi Jean Evrard Kouassi de bugün takım arkadaşlarıyla ilk idmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da yapılan idmanla çalışmalarını tamamlayan oyuncular bugün saat 16.30´da özel uçakla Antalya´ya hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-10 16:11:04
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