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Trabzonspor, Antalya'ya gitti

DHA

Trabzonspor, Antalya'ya gitti


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Antalya'ya hareket etti. Adana Demirspor maçında başında darbe alması sonrası sakatlanan Cornelius da kafileye katıldı. 
Spor Toto Süper Lig´in 16'ncı haftasında 39 puanla lider Trabzonspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç için bordo mavili ekip son çalışmalarını tamamlayarak hava yoluyla Trabzon'ndan hareket etti. Sakatlıkları bulunan kaleci Erce Kardeşler, Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Gervinho Trabzonspor'un Antalya kamp kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında hava topuna çıktığı sırada rakip oyuncuyla çarpışıp başından darbe alarak maçı yarım bırakan Cornelius ise durumunun düzelmesi nedeniyle Antalya kafilesinde yer buldu.
Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor kafilesinde şu oyuncular yer aldı: "Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Edgar, Denswıll, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakame, Cornelius, Djaniny ve Koita."       DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-10 17:05:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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