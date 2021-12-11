Doç. Dr. Erüz: Karadeniz'de iklim değişikliği ile sel ve heyelanlar artacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Erüz: Karadeniz'de iklim değişikliği ile sel ve heyelanlar artacak

DHA

Doç. Dr. Erüz: Karadeniz'de iklim değişikliği ile sel ve heyelanlar artacak


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Doğu Karadeniz´de iklim değişikliği etkilerinin sıklaşan ve gittikçe şiddetlenen doğa olaylarına ve afetlere neden olduğunu belirterek, "Derelerin taşkınları artacak, bunu bekliyoruz, biliyoruz. Kırsal yerleşimi, sanayileşmeyi, şehirleşmeyi dere yataklarından mutlaka uzaklaştırmamız gerekiyor" dedi.
Doğu Karadeniz'de son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıpları ile alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelanlara neden oluyor. İklim değişikliğinin etkileri ile hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede değişen yağış rejimlerinin ani sel ve heyelan risklerini artırdığı belirtildi.
`YENİDEN STRATEJİ BELİRLEMELİ´
Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin getirdiği afetlere dikkat çeken KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Karadeniz´de iklim değişimi veya iklimin afaki sonuçlarını bölgemizde aşırı yağışla kendini gösteren afetlerle gördük. Uzun vadede iklimsel olarak baktığımızda mevsimlerde kayma başladı. Canlı ekosisteminin adaptasyonuna kadar bölgede yaşayan insanların ona göre yeniden strateji belirlemeleri gerekiyor. Örneğin derelerin taşkınları artık artacak, bunu bekliyoruz, biliyoruz. Kırsal yerleşimi, sanayileşmeyi, şehirleşmeyi dere yataklarından mutlaka uzaklaştırmamız gerekiyor. Yağışlar artacak dedik. Yamaçlarda aşırı yağışa bağlı heyelan riski çok daha fazla. Heyelan riski olan yerleri önceden tespit ederek bu alanlarda hem yarma açma gibi müdahalelerin hem de yapılan yapıların önüne geçilmeli "dedi.
`BALIK AVCILIĞI DA DEĞİŞİYOR´
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Erüz, "İklimi dengeleyen en önemli unsur okyanus ve denizlerdir. Karadeniz bir iç deniz. Karadeniz, dört mevsim sıcaklığı artıp azalan bir deniz. 'İklim değişiyor, balıkta mı değişecek?' deniyor. Balık avcılığı da değişiyor. Karadeniz´de su sıcaklığı artıyor. Su sıcaklığının artması canlıların sıcaklığa tolere değerlerinin değişmesi ve buna bağlı olarak da yumurtlama ve beslenme dönemi ve bir araya gelerek av verdiği toplanma dönemlerinde ister istemez bir değişiklik olacak" diye konuştu.
`OLASI RİSK ALANLARINI TESPİT EDİP ÖNLEM ALMALIYIZ'
Afet öncesi riskli bölgelerde önlem alınması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, "İklim değişikliği artık bir vaka. Afet yönetmek çok doğru bir yaklaşım değil. Olay olduktan sonra biz devlet olarak çok güzel bir müdahale ile çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama yanlış yapıyoruz. Bizim riski yönetmemiz lazım. Olay olduktan sonra afeti yönetmek çok zor ve pahalı bir olay. Olası risk alanlarını tespit edip risk olası durumlarını insanları oradan uzaklaştırmış olmamız gerekiyor. Bir yağış bir heyelan söz konusu olduğu zaman sadece doğal bir oluşum gerçekleşir ama can kaybı ve mal kaybı olmaz" dedi.
KARADENİZ'DE İLKLER YAŞANDI
Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak doğa olaylarında ilkler yaşandı. Ocak ayı sıcaklığı ortalama 5,4 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 50 yılda görülen en sıcak ikinci ocak ayı yaşandı. Yağışlar ise ülke genelinde normal değerlere göre yüzde 43 arttı. Şubat ayında dikkat çekici sıcaklık farkları görüldü. En düşük sıcaklık eksi 27,9 derece ile Erzurum´da ölçüldü. Rize ise 27 derece ile sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü il oldu. Mayıs ayında ise Kastamonu, Rize, Artvin ve Bayburt´un yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü.
91 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI KAYDA GEÇTİ
Temmuz ayında Türkiye´nin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir ay yaşandı. Son 50 yıllık periyotta ikinci en sıcak geçen ay oldu. Yağışlar normaline göre yaklaşık yüzde 16, geçen yıla nazaran ise yüzde 35 artış gösterdi. Rize ve Artvin´de yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü, 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Batı Karadeniz de ağustos ayında sele teslim oldu. Kastamonu ve Sinop´ta son 91 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Bu illerde meydana gelen sel, can kaybına ve hasara yol açtı. 11 Ağustos´taki sel felaketinde Kastamonu´da 71, Sinop´ta 10, Bartın´da 1 kişi yaşamını yitirdi.
Karadeniz'de son 10 yılın kasım ayı ortalaması 10 derece olan deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-12-11 09:56:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç çiftçi projesiyle hayvancılığa başladı, şimdi taleplere yetişemiyor 5 yıl önce 5 inekle süt hayvancılığına başlayan Mustafa Akyüz, şuan 29 ineği ile siparişleri karşılayamıyor
YEREL HABERLER Genç çiftçi projesiyle hayvancılığa başladı, şimdi ...
AK Parti'li Kurtulmuş: Bunlar gelir geçer, telaşa girmeyin (2)
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: Bunlar gelir geçer, telaşa ...
AK Parti'li Kurtulmuş: Bunlar gelir geçer, telaşa girmeyin
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: Bunlar gelir geçer, telaşa ...
Numan Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi “Allah’a çok şükür, geçmişle kıyaslandığında Türkiye’de çok sayısız yatırımlar oldu” “Sadece sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi ziyaretlerine bakın, her hafta gittiği yerde onlarca fabrika açılıyor” “Hiçbir ekonomik gerekçesi yokken, hiçbir rasyonel gerekçesi yokken kurlarda birden füze gibi yukarıya doğru çıkış oldu”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Trabzonspor, Antalya'ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Trabzonspor, Antalya'ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalya'ya gitti
Trabzonspor´da Kouassi ilk idmanında
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Kouassi ilk idmanında
Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, ilk idmanına çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, ilk idmanına ...
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi için özel video hazırladı Kouassi, bordo-mavili kulübün 159. yabancısı oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi için özel video ...
Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi 3.5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi 3.5 yıllık sözleşme ...
Trabzonspor ile Antalyaspor 51. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Antalyaspor 51. randevuda
Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Ailelere bebek ve çocuklar için ishal uyarısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Nevzat Akkol: “Çocukluk çağında görülen ishal vakalarının büyük çoğunluğu virüslere bağlıdır ve 3-6 gün içinde kendiliğinden düzelir” “Anne sütü ile beslenen bebeğin bağırsakta mikroplarla temas riski çok azdır”
YEREL HABERLER Ailelere bebek ve çocuklar için ishal uyarısı Çocuk ...
Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya yolcusu Türk karasularında iyice azalmaya başlayan hamsi avı için tekneler Gürcistan karasularına doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Balıkçılar hamsi için Gürcistan ve Abhazya’ya ...
Trabzonspor´da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman ...
Başkan Zorluoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu
Trabzonspor deplasmanda 25 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasmanda 25 maçtır yenilmiyor
Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu! İki futbolcu toplamda 120 bin fidan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu! İki futbolcu ...
Ahmet Ağaoğlu: "Büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer yoktur"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Büyük Trabzonspor ailesinin ...
Boğazın emektarı meclis kararıyla satışa çıkarılıyor İstanbul Boğazı'nda uzun yıllar şehir hatları vapuru olarak hizmet verdikten sonra Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gezinti vapuru olması amacıyla hibe olarak gönderilmişti ancak Beşikdüzü Belediyesi Meclisi kararıyla satılığa çıkarıldı İlçe sakinleri geminin satışa çıkmasına tepki gösterirken ilçede değerlendirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Boğazın emektarı meclis kararıyla satışa ...
Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi
YEREL HABERLER Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.