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AK Parti'li Kurtulmuş: Kadınları ısrarlı takip suç kapsamına alınacak

DHA

AK Parti'li Kurtulmuş: Kadınları ısrarlı takip suç kapsamına alınacak


Selay SAYKALTolga SAĞLAM/ TRABZON, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Kadınların ısrarlı şekilde takip edilmesi suç kapsamına alınacak. Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu' kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Trabzon´da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye´nin yeni ekonomik yöneliş içinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye bir daha yüksek faiz, düşük kur, enflasyon sarmalının içine düşmeyecektir. Bu anlamda Türkiye üretim maliyetlerinin geriletilmesi bakımından faiz meselesini önemsiyor ama esas olarak Türkiye üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni bir politik perspektifte hareket edecektir. İnşallah şartlar ne olursa olsun Türkiye üretmek, ihracat etmek, yapmak, büyümek ve yatırıma önem vermek perspektifinden vazgeçmeyecektir. Bu yönelişin en temel özelliklerinden birisiyse Türkiye de bir daha başta IMF olmak üzere uluslararası ekonomik vesayet kuruluşlarının hiçbirisinin gölgesine girmeyecek, onların bir şekilde yönlendirdiği bir ekonomi olmaya düşmeyecektir" diye konuştu. 
`HAYAT PAHALILIĞININ VATANDAŞI ETKİLEDİĞİNİ BİLİYORUZ´
Dünya genelinde doğal gaz, akaryakıt gibi emtia fiyatlarıyla gıda ve endüstride kullanılan metallerin fiyatlarında 9 kata kadar yaşanan artışın ülke ekonomisine yansıdığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye´de bu yeni dönemde özellikle enflasyonun yukarı seyretmesi ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz. Ekonomide ortaya ne tür sonuçlar çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğini, vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde nasıl tekliflerin alınacağının farkındayız ve kalem kalem üstünde çalışacak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz" dedi. 
`ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ´
Numan Kurtulmuş, asgari ücret, memur maaşlarında yapılacak artış ile çiftçilere verilecek kuralık desteklerine de değinerek şunları söyledi:
"Devam etmekte olan asgari ücret konusunda herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022´nin başından itibaren uygulanacaktır. Tüm kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak bir gelişmeyle ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız titizlikle çalışıyorlar. Kamu personeli konusunda da enflasyonun üstünde bir artış sağlanacaktır. Daha önce açıklanan esnaf, KOBİ ve diğer ilgili bu işten bir şekilde etkilenen kesimlere bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırılmasını temin etmek için şimdiye kadar 780 milyar liralık destek verildi. Bütün kesimlere verilen destekler artarak devam ediyor. Özellikle bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilere verilen kuraklık desteğinin verilmesiyle ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlamıştır. 2.6 milyar TL çiftçilere kuraklık desteği verilecektir. Ayrıca desteklerden alınan vergilerin yine çiftçilerimize iade edilmesiyle ilgili devlet 4.6 milyar TL ilave gelirden de vazgeçerek çiftçilere aktaracaktır."
'İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONU KURULACAK'
Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne getirilecek yeni reform paketinin içeriğini de açıkladı. İnsan hakları ve kadın hakları konusunda hukuki reformlar yapılacağını söyleyen Kurtulmuş, "İnsan hakları alanında, Adalet Bakanlığı bünyesinde `İnsan Hakları Tazminat Komisyonu´ kurularak hak ihlalleri nedeniyle müracaat eden vatandaşlarımızın hak ihlalleriyle ilgili kendi kişisel haklarını arayabilmelerinin hukuki zemini parlamento onaylarsa genişletilmiş olacak" dedi.
Kadınları ısrarlı takibin suç kapsamına alınacağını açıklayan Kurtulmuş, "Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu' kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. 
'PİLOT DAVA UYGULAMASI BAŞLAYACAK'
Adalet reformu kapsamında, mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla `pilot dava´ uygulamasının hayata geçirileceğini kaydeden Kurtulmuş, "Bir davanın esas alınarak, o dava üzerinde oluşan kararın içtihat haline getirilmesiyle birbirinin aynısı benzeri olan binlerce davanın kapatılıp, mahkemelerin yükünün azaltılması ve o davalarda pilot davanın verdiği karar istikametinde yürünmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Adalet Bakanlığı´mızın TBMM bütçeden sonra getireceği bu yeni reform paketi insan haklarıyla kadın hakları alanında bizim alanımızı genişleten özgürlükçü, reformcu, hak ve özgürlükler alanını genişleten adımlarımızdan biri olacaktır" dedi. 
`KÖTÜ TECRÜBE OLARAK HATIRLAYACAĞIZ´
Dolar artışının günlük fiyatları etkilediğinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Yakın zamana kadar bize siyasi tezgahlarını bile vermiyorlardı. Hayatım boyunca optimist oldum ama bu kadar zor şartlarda iyimser bakıyorum. Çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur, yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır, bunların hesabını verir. Vatandaşımız güvensin. Hakikaten zor bir şey. Bizim yaşadığımızın misliyle fazlasını yaşayan gelişmiş ülkeler var. Esas mesele, doların artması dolayısıyla günlük fiyatlarda doların etkisinin çıkmış olmasıdır. Bunu farkındayız, bunu baskı altına alacak ve önleyecek mekanizmaları kurmak gerekiyor. Bunu en kolay kurulacak mekanizma, alım gücünü artıracak ve vatandaşlara verilecek desteklerle bu yükün hafifletilmesini temin etmektir. Bir müddet sonra bu yaşadıklarımızı kötü tecrübe olarak hatırlayacağız. İnşallah Türkiye daha esenlikli, güzel, ekonomik olarak çok daha iyi noktaya gidecektir. Çarşıda, pazarda sıvıyağı fiyatı şu kadar, bunum fiyatı bu kadar oldu diyorlar. Kusura bakmasınlar ama piyasada fiyatın ne olduğunu herkesten daha iyi biliyoruz çünkü acısını hissediyoruz. Hükümet sorumluluk sahibi olduğu için nihayet vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir."
`BÖYLE BİR GAFI YAPMAMASI LAZIM´
AK Parti'li Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Şanlıurfa´daki konuşmasını ve tartışılan TBMM´deki el hareketini de değerlendirerek, "Siz Şanlıurfa´ya gider `Fındığın yarısını Şanlıurfa üretiyor´ derseniz millet size nasıl güvensin? Dil sürçmesidir, herkes yapabilir ama iddialı şekilde Türkiye´nin ikinci partisinin başkanı. Kendisine sorsanız yarın Türkiye´yi yönetecek. Böyle bir gafı yapmaması lazım. Meclis'te yapılan el kol hareketini millet gördü. Hem Türkiye´yi yöneteceksiniz, 84 milyonu kucaklayacaksınız, hükümetin sizce eksik bıraktığı tarafı onaracaksınız hem de Meclis'teki sinir katsayısı yüksek bir konuşma sırasında kendinize hakim olamayarak kimsenin istemediği bir hareket yapacaksınız. Millet bunları gördükçe `Sorunlarımız var ama bunu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetleridir´ diyor" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM
2021-12-11 15:43:21

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