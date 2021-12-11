Şenol Güneş´ten hocası Özyazıcı´ya ziyaret



Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzon´da bulunan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, futbol oynadığı dönemde hocası olan Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı´yı ziyaret etti.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, boyun fıtığı tedavisi görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geçtiğimiz hafta Trabzon´a geldi. Eski dostlarıyla görüşen Güneş, Trabzonspor´un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Trabzonspor´un eski yöneticilerinden Süleyman Atal ile beraber Trabzonspor´un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı´yı ziyaret etti. Hocasını kente her gelişinde ziyaret eden Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı ile eski günleri yad etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-11 16:24:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.