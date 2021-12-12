Şenol Güneş´ten hayvanseverlere destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzon´da bulunan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği´ni (TRAHAYKO) ziyaret etti.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, boyun fıtığı tedavisi görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geçtiğimiz hafta Trabzon´a geldi. Trabzonspor´un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı´yı ziyaret eden ve eski dostlarıyla görüşen Güneş, hayvanseverleri unutmadı. Trabzonspor´un eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile birlikte TRAHAYKO´yu ziyaret eden Güneş, dernek başkanı Lütfiye Tüzün Kurban´la görüştü. Bakıma muhtaç hayvanlarla yakından ilgilenen Güneş, yaralı hayvanların tedavisi için TRAHAYKO´ya destekte bulundu. Trabzon ziyaretini tamamlayan Şenol Güneş yarın İstanbul'a dönecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-12 15:21:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.