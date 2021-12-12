Şenol Güneş´ten hayvanseverlere destek

Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzon´da bulunan A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği´ni (TRAHAYKO) ziyaret etti.
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, boyun fıtığı tedavisi görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geçtiğimiz hafta Trabzon´a geldi. Trabzonspor´un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı´yı ziyaret eden ve eski dostlarıyla görüşen Güneş, hayvanseverleri unutmadı. Trabzonspor´un eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile birlikte TRAHAYKO´yu ziyaret eden Güneş, dernek başkanı Lütfiye Tüzün Kurban´la görüştü. Bakıma muhtaç hayvanlarla yakından ilgilenen Güneş, yaralı hayvanların tedavisi için TRAHAYKO´ya destekte bulundu. Trabzon ziyaretini tamamlayan Şenol Güneş yarın İstanbul'a dönecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-12 15:21:57
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