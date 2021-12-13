Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

İHA

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 511 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğçe Bektaş memleketi Trabzon'da çiçeklerle karşılandı.

Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta 511 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğçe Bektaş memleketi Trabzon’da çiçeklerle karşılandı.
Türkiye Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 5 Altın, 7 Gümüş ve 9 Bronz ile toplam 21 madalya ile tarihi başarı elde ederken, Elite Class’ta ise 98 ülke içerisinden bu sporunun anavatanı sayılan Tayland’ı geride bırakarak dünya ikincisi oldu. Şampiyonada genel klasmanda ise 98 ülke içerisinde dünya üçüncüsü oldu.
Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporculardan olan Tuğçe Bektaş, Trabzon Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya duyurduğu için çok gururlu olduğunu belirterek kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Tuğçe Bektaş, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, “Herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir karşılamadan dolayı çok mutluyum. Yaklaşık 10 senedir hazırlık içerisindeyiz. Sonunda dünya şampiyonluğunu elde ettik. Amcama, antrönerime, aileme beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim var olun sizlerin destekleri sayesinde çok fazla motive oldum. Dünya şampiyonasında da U23 kadınlar 63,5 kilogramda dünya şampiyon olup istiklal marşımızı bütün dünyaya duyurduğumuz için çok gururluyum” dedi.
Antrenörü Gökhan Bektaş da çok çalışarak emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, “78 senedir hazırlanıyorduk çok çalıştık. Salgın döneminde de antrenmanlarımızı hiç boş bırakmadık. Bizi destekleyen il müdürlüğümüz, belediyemiz, Ortahisar belediyesi bize bu konuda çok yardımcı oldular. Her maça gitmemizde bize çok destek oldular. Çok çalıştık emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere geleceğiz daha güzel başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz seneye Avrupa, Dünya, olimpiyat. Şu an olimpik değiliz eğer ileride olimpik olursak inşallah olimpiyatlarda yarışmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: "Pars hep dağlardaydı, nesli hiçbir zaman tükenmedi” "Ülkemizin Trakya Bölgesi haricinde hemen her bölgesinde Parsa rastlayabilirsiniz” “Geçmişte batı bölgelerimizde birçok yerde yok olan veya iyice azalan Pars popülasyonunun bugün tekrar artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir”
YEREL HABERLER Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi KTÜ ...
Şenol Güneş´ten hayvanseverlere destek
YEREL HABERLER Şenol Güneş´ten hayvanseverlere destek
Trabzon’da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da oto pazarı en durgun dönemini yaşıyor
Kangal köpeği, tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kangal köpeği, tüfekle vurdu
Karadeniz kadınının kuru yaprak mesaisi Çalışkan Karadeniz kadını hayvanlarının rahatı için ormanlardan kurumuş yaprak topluyor Ahırdaki hayvanların altına serilen kuru yapraklar daha sonra organik gübre olarak bahçelerde değerlendirilecek
YEREL HABERLER Karadeniz kadınının kuru yaprak mesaisi Çalışkan ...
Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza
YEREL HABERLER Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ...
Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza
YEREL HABERLER Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ...
Jandarmadan 11 noktada 71 personel ile 'Huzur ve Güven' uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan 11 noktada 71 personel ile 'Huzur ve ...
Silahla köpeği yaralayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Silahla köpeği yaralayan şahıs yakalandı
Şenol Güneş´ten hocası Özyazıcı´ya ziyaret
YEREL HABERLER Şenol Güneş´ten hocası Özyazıcı´ya ziyaret
AK Parti'li Kurtulmuş: Kadınları ısrarlı takip suç kapsamına alınacak
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: Kadınları ısrarlı takip suç ...
“Huzurunuz Mutluluğumuzdur” parolası ile uyuşturucu ve kumar operasyonu
YEREL HABERLER “Huzurunuz Mutluluğumuzdur” parolası ile uyuşturucu ...
Numan Kurtulmuş: “Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Fiyatların kontrolü bakımından özellikle stokçuluk noktasındaki denetimlerin çok sıkılaştırılarak bunların cezalarının ciddi şekilde gözden geçirilerek değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim” “Asla ve asla döviz satışını yasaklamak gibi bir takım serbest pazar ekonomisinin şartlarına uymayacak olan hususları düşünmek doğru olmadığı kanaatindeyim” “Çarşıda pazarda unun fiyatı şu kadar oldu, sıvı yağın fiyatı bu kadar oldu diyorlar; kusura bakmasınlar piyasada fiyatın ne olduğunu biz herkesten daha iyi biliyoruz” “Karşımızdaki ittifakın en büyük zorluğu HDP oyları olmadan Türkiye’de herhangi bir şekilde şanslı duruma gelme imkan ve ihtimalleri yok”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: “Devletin kendisine vermiş olduğu ...
Silahla vurulan çoban köpeği için seferber oldular
YEREL HABERLER Silahla vurulan çoban köpeği için seferber oldular
Doç. Dr. Erüz: Karadeniz'de iklim değişikliği ile sel ve heyelanlar artacak
YEREL HABERLER Doç. Dr. Erüz: Karadeniz'de iklim değişikliği ile sel ...
Genç çiftçi projesiyle hayvancılığa başladı, şimdi taleplere yetişemiyor 5 yıl önce 5 inekle süt hayvancılığına başlayan Mustafa Akyüz, şuan 29 ineği ile siparişleri karşılayamıyor
YEREL HABERLER Genç çiftçi projesiyle hayvancılığa başladı, şimdi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.