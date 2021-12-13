Dünya Muaythai Şampiyonu Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) - Tayland´ın Bangkok kentinde yapılan U-23 Kadınlar Dünya Muaythai Şampiyonası´nda 63,5 kilogramda mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Bektaş, dünya şampiyonu oldu.

Dünya Muaythai Şampiyonası´ndan altın madalyayla öğle saatlerinde memleketi Trabzon´a dönen şampiyon sporcu Tuğçe Bektaş, Trabzon Havalimanı´nda çiçeklerle karşılandı. Şampiyon sporcu Bektaş, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, "Yaklaşık 10 senedir hazırlık içerisindeyiz. Sonunda dünya şampiyonluğunu elde ettik. Amcama, antrenörlerime, aileme, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Var olun. Sizlerin destekleri sayesinde çok fazla motive oldum. Dünya şampiyonasında da U-23 kadınlar 63,5 kilogramda dünya şampiyon olup İstiklal Marşımızı bütün dünyaya duyurduğumuz için çok gururluyum" dedi.

Şampiyon sporcunun antrenörü Gökhan Bektaş da, çok çalışmanın karşılığında şampiyonluğu aldıklarını söyledi. Bektaş, "Salgın döneminde de antrenmanlarımızı hiç boş bırakmadık. Bizi destekleyen il müdürlüğümüz, belediyemiz, Ortahisar Belediyesi bize bu konuda çok yardımcı oldular. Her maça gitmemizde bize çok destek oldular. Çok çalıştık emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere geleceğiz daha güzel başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz seneye Avrupa, dünya, olimpiyat. Şu an olimpik değiliz eğer ileride olimpik olursak inşallah olimpiyatlarda yarışmayı düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-13 15:48:29



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