Şenol Güneş, İstanbul'a gitti

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul´a hareket etti.
Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul´a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı´na geldi. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.
Beşiktaş´ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şenol Güneş´in havalimanından görüntüsü
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2021-12-13 16:16:52
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