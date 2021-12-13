Şenol Güneş, İstanbul'a gitti

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Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul´a hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul´a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı´na geldi. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Beşiktaş´ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şenol Güneş´in havalimanından görüntüsü

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2021-12-13 16:16:52



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