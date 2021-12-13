Tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü

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Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Mehmet Moradaoğlu (66), tartıştığı eşi Hatun Moradoğlu'nu (69) tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra polise giderek teslim olan Moradoğlu, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu ile eşi Hatun Moradaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Mehmet Muratoğlu bu sırada tabanca ile eşine ateş etti. Hatın Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla yerde yığıldı. Olaydan sonra Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyledi. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni hastane morgun kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşinin öldüren Mehmet Moradoğlu polisteki ifadesinde, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum" dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR

2021-12-13 20:47:52



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