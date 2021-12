Kızlar Manastırı'nda tarihi sergi

Trabzon’un önemli tarihi ve turistik mekânları arasında yer alan Kızlar Manastırı’nda “Bükreş, DoğuOsmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi” açıldı.

"Bükreş, DoğuOsmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kızlar Manastırı’nda açıldı. Sergiye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Romanya Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaşayan bir müze olarak tasarlanan ve yıl boyunca Trabzon'un kültür sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Kızlar Manastırı’nın bahçesinde açılan sergi, horon gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından serginin açılış konuşmasını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptı. Büyükşehir Belediyesinin her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu tarz sanat etkinliklerine her zaman destek vermeye özel önem gösteriyoruz. Bu manada geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada huzur içinde yaşadığı birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmış Trabzon’da bu özel sergiye bu özel mekânda ev sahipliği yapmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Tarihi Kızlar Manastırı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, “İçerisinde bulunduğumuz mekân geçtiğimiz aylarda restorasyonunu tamamlayıp, hizmetinize sunduğumuz 14. yüzyıldan kalma çok önemli ve tarihi bir mekân olan Kızlar Manastırı. Burası açıldığı günden itibaren bu tarz kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu tür sergilerin bu mekâna çok yakıştığını bu mekânın çok iyi taşıdığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu tarz etkinliklerimizi burada gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tabii bu eser Osmanlı’dan önce inşası tamamlanmış bir eser. Osmanlı’nın da kendinden önceki medeniyetlerden devraldığı bir eser. Bize de Osmanlı’dan devredildi. Buranın restorasyonu ve ihya edilmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortak mirasımıza verdiği önemi de göstermektedir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu mekâna büyük bir önem veriyoruz. Daha fazla insan tarafından ziyaret edilmesi ve gelen misafirlerimizin de buranın tarihi konusunda bilgiler elde edebilmesi için özel dokunuşlar yapıyoruz. Sanal gerçeklik uygulamalarında yararlanacak şekilde çok güzel uygulamalar yaptık” dedi.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ise “İnsanlardan insanlara temaslar ve kültürel bağlar, Romanya ve Türkiye eski dostlar, Karadeniz'deki komşular, müttefikler ve stratejik ortaklar arasındaki güçlü ilişkinin her zaman önemli bir bileşeni olmuştur. Ayrıca, bu serginin Romanya ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın 10. kuruluş yılında gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz. Şimdiye kadar elde edilen başarıları değerlendirmeyi, her alanda verimli iş birliğimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.

Program sergi açılışı, kurdele kesimi ve serginin gezilmesiyle son buldu.

