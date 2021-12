Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi A takım gibi başarılı olmak

Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM/TRABZON(DHA)Trabzon'da 3 ay önce kurulan Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, A takımın Süper Lig'deki başarısını kendilerine örnek alarak Adana İdmanyurdu ile yapacakları ilk resmi karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürüyor. Futbol kariyerinin ilk günlerinde aile baskısı yaşadığını söyleyen Trabzonsporlu futbolcu Arife Şentürk, "Kadınlar futbol mu oynar' diye çok tepki görmüştüm. Biz aslında Trabzonspor ile birlikte kadınları da temsil ediyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla hayata geçirilen Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 20212022 sezonu maçları 18-19 Aralık tarihlerinde başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3 ay önce kurulan Karadeniz ekiplerinden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Adana İdmanyurdu ile 19 Aralık Pazar günü deplasmanda yapacağı ilk maçının hazırlıklarını Kadir Özcan Tesisleri'nde sürdürüyor.

20212022 Sezonu B Grubu'nda mücadele edecek olan bordo mavili kadın takımı, 3'ü Kamerunlu, 3'ü Özbekistanlı olmak üzere 30 sporcudan oluşuyor. İlk resmi maçlarına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan bordo mavili kadınların hedefi, Süper Lig'de fırtınalar estiren A takım gibi başarılı olmak.

ŞENTÜRK: ERKEK TAKIMININ İZİNDEN GİDEREK BAŞARILI OLACAĞIZ

Trabzonspor A takımının başarısının kendilerini de etkilediğini söyleyen orta saha oyuncusu Arife Şentürk, "Trabzonspor sevgisi bana dedem ve babamdan kalan bir miras. Burada transfer olduğumu için mutlu, onurlu ve gururluyum. Trabzonspor formasını en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Biz iyi insanlardan oluşan iyi bir takımız. Erkek takımımızın izinde başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

"KADINLAR İSTEDİĞİ ZAMAN HER ŞEYİ BAŞARABİLİR"

12 yıl önce başladığı futbol kariyerinin ilk günlerinde ailesinin baskısını yaşadığını belirten Şentürk, "Futbola ilk başladığım zamanlarda 'Kadınlar futbol mu oynar' diye çok tepki görmüştüm. Hatta babamı okuldaki öğretmenlerim ikna etmişti. Milli takıma gidene kadar babam sürekli baskı yaptı ama milli takıma gittikten sonra ailem destek vermeye başladı. Türkiye'de de kadınlar istediği zaman her şeyi başarabilir. Arkamızda kadınların desteğini de çok hissediyoruz. Biz aslında Trabzonspor ile birlikte kadınları da temsil ediyoruz. Umarım başarılı olur ve kadınları gururlandırırız" diye konuştu.

ÖZTÜRK: HEDEFİMİZ BÜYÜK VE GÜZEL

Bordo mavililerin Kocaeli'nden transfer ettiği stoper Sare Öztürk de, "Koyu bir Trabzonspor taraftarıyım ve hayalim burada oynamaktı. Takım içinde arkadaşlarımızla uyumumuz çok iyi. Yeni bir ekibiz ama hedefimiz büyük ve güzel. Amacımız Trabzonspor arması altında güzel bir futbol sergilemek ve şampiyon olmak" dedi.

Bordo mavili kadınları file bekçisi Göknur Güleryüz de, "Takımla yeni tanıştık, kaynaştık ama sanki yıllardır beraber oynuyor gibiyiz. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Çok çalıştık, umarım karşılığını alırız" ifadelerini kullandı.

ÖNDER: HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

Sporculuk yıllarında Trabzonspor formasını giydiği ve başarılara imza attığını söyleyen Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Özlem Önder, "Futbol hayatımın en güzel yılları Trabzonspor'da geçti. UEFA şampiyonlar ligine katıldık. Kurulduğumuz sene Play-Off'a kaldı, ikinci sene şampiyon olduk. Devamında Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi temsil ettik" dedi.

Bordo mavili takımda teknik direktör olmanın hayali olduğunu belirten Önder, "Hayalimin gerçekleşmesi anlatılmaz bir duygu. Bunu kelimelerle ifade edemem. Çünkü Trabzonspor camiası çok büyük. Kime deseniz burada olmak için can atar" diye konuştu.

ÇAVDAR: AİLE ORTAMINI ERKEN YAKALADIK

İddialı bir şehrin temsilcisi olduklarını söyleyen kadın futbol takımı idari menajeri Gürkan Çavdar, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz bize çok büyük destek veriyorlar. Kamerunlu, Özbek, Trabzonlu, bölgeden ve Türkiye'den olan oyuncuların hepsini entegre etmek zorundayız. İç içe olduğumuz için bu zamanı kısalttık. Her şey yana yana ve biz aile gibi iç içeyiz. Aile ortamının erken yakaladık" dedi.

CİHAN: 6 TANE YABANCI TRANSFERİMİZ VAR

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin 4 büyük takımı arasında kadın futbol takımı ilk kez Trabzonspor bünyesinde kurulduğunu söyleyen Trabzonspor Kulübü Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan da, "Şehrimizde bulunan takımlardan yardım istedik, oradan sporcu katmaya çalıştık. Daha sonra ülke geneline ve yurt dışına baktık. 6 tane yabancı transferimiz var. Bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Şu an 30 kişiyle çalışıyoruz ama bu sayı değişecek. Bu işin dinamik yapısı var" diye anlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcu Arife Şentürk'ün açıklamaları

Futbolcu Sare Öztürk'ün açıklamaları

Futbolcu Göknur Güleryüz'ün açıklamaları

-Teknik Direktör Özlem Önder'in açıklaması

İdari Menajer Gürkan Çavdar'ın açıklaması

Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan'ın açıklaması

İdman görüntüleri

Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM

2021-12-14 14:18:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.