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Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenleri lise öğrencileri ile buluştu

İHA

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenleri lise öğrencileri ile buluştu

15 Temmuz Anadolu Lisesinin düzenlediği kariyer etkinliği programının davetlileri Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri oldu.
Etkinliğe Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Seda Turhan, Rehber Öğretmenler Turgut Küçükibrahimoğlu, Turgay Bayram, Psikoloji Kulübü Başkanı Batuhan Torbacı, Kulüp Üyeleri Melisa Dülger, Gül Sönmez Kondel ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu ile öğrenciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Seda Turhan, Psikoloji Bölümüne öğrencilerin büyük ilgisinin olduğunu söyledi. Turhan “ Bölümümüze ülkemizde ve dünyanın her yerinde her geçen yıl katlanarak ilgi artıyor. Bizler bu önemli mesleği anlatmak için ayağınıza kadar geldik. Ben de Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum, bu benim ikinci lisans alanımdı. İlk lisans alanım İşletme oldu. Her zaman hayalimde psikoloji okumak vardı. Bu anlamda Avrasya Üniversitesi beni hayalimle buluşturdu. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yaptım ve mezun olduğum üniversitemde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladım. Önemli bir konuda bir bilgi aktarmak isterim. Herhangi bir üniversitenin dört senelik Psikoloji lisans bölümünden mezun olan birisi için yüksek lisans yapmak ve bir alanda uzmanlaşmak mecburi değildir. Psikoloji bölümünden mezun olduğunuzda diplomanızda ‘Psikoloji Mezunu’ yazar ve bu şekilde, kamuda ve özel sektörde çeşitli kurumlarda ‘Psikolog’ ünvanı ile çalışabilirsiniz ama yüksek lisans yapar ve bir alanda uzmanlaşırsanız ‘Uzman Klinik Psikolog’ ... gibi bir unvanla çalışır ve tabi ki iş bulma şansınızı arttırmış olursunuz” dedi.

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