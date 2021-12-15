Sobadan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aleyna KESKİN/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)TRABZON'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Yavuz (90) ile oğlu Mahmut Bülent Yavuz (60) hayatını kaybetti.

Beşikdüzü ilçesi Akkese Mahallesi´nde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz´dan haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. İçeriden ses gelmeyince yakınları kapıyı kırarak girdikleri evde anne ve oğlunu hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Beşikdüzü Aleyna KESKİN

2021-12-15 10:08:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.