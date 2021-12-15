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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şalpazarlı hanımlar hem öğreniyorlar, hem üretiyorlar

İHA

Şalpazarlı hanımlar hem öğreniyorlar, hem üretiyorlar

Kadın İstihdamının artırılmasına yönelik geliştirilen proje kapsamında Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğünce ilçe merkezindeki Atatürk İlkokulunda açılan gümüş takı işlemeciliği kursuna katılan yöre kadınları Trabzon Hasır Bileziği’nin’ yapımını hem öğreniyorlar hem de yeni ürünler ortaya koyuyorlar.
Usta öğretiler Fatma Nazan Bahadır ve Fatma Akat kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin evlerinde kurabilecekleri atölyelerle beraber hasır bilezik üretimi yaparak ev bütçelerine destek sağlayabileceklerini söyledi.
Şalpazarı Halk Eğitim Müdürü Temel Dural da geçtiğimiz kasım ayında başlayan ve 440 saat sürecek kursun 13 Ocak 2022 tarihinde sona ereceğini belirtti. Dural “Evde boş oturan bayanlarımızı Hasır Bilezik ve Takı Tasarım yapım kursumuza bekliyoruz” dedi.
Trabzon Hasır İşlemeciliği ve Takı Tasarım kursuna katılan kursiyerlerden Selvi Muhcu ise “Çalışmış olduğum kurumdaki iş yoğunluğumun oluşturduğu stres ve sıkıntıdan psikolojik olarak rahatlamak için takı tasarım kursuna katıldım. Burada iyi bir arkadaş ortamı oluşturduk ve herkes ile gayet güzel samimi bir ortamda birbirimiz ile yardımlaşarak güzel çalışmalar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Katılmış olduğum bu kursta hem kendimiz dinlendiriyoruz hem beyin hem bedenen buraya gelmek benim için çok eğlenceli ve çok zevkli bir çalışma oldu. Burada öğrenmemize yardımcı olan kurs hocalarımıza çok teşekkür ederim. Kadınlarımız oturdukları evlerinde televizyon izleyerek kendi dünyalarına kapanacaklarına bu tarz kurslara gelsinler hem sosyalleşsinler hem de ürünlerin çıkartılmasını öğrensinler insan gerçekten bir şeyler öğrenerek yapmış olduğu çalışmaları görünce mutlu oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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