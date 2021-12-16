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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İHA

Çay fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Bölümlü Çay Fabrikası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölümlü Çay Fabrikası'nın çatı kısmında saat 20.00 sıralarında çıkan yangına Of, Sürmene ve Dernekparazı ilçesinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Of Belediyesi ise çok sayıda su tankeri göndererek itfaiye ekiplerine destek verdi. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangının yanan çay çöplerinden kaynaklandığı belirtilirken Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, durumun kontrol altına alındığını belirtti. Başkan Sarıalioğlu, "Akşam saatlerinde kuru atık çay çöplerinden kaynaklı yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle çatı kısmına sirayet etti. Trabzon Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri, TİSKİ, Of Belediyemizin ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Elektrik ana trafodan kapatıldı. Önlemler alındı. Kuru çayda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok. Çalışanlarımıza ve müstahsillerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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