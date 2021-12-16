Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına teslim ettiği anlar kamerada



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)HOLLANDA'da yaşayan bir kişi, Trabzon'daki akrabası E.A.'dan, gönderdiği 700 Euro'yu bir arkadaşına teslim etmesini istedi. Ancak E.A., parayı buluşma noktasında yanlış kişiye verdi. E.A.'nın başvurusu üzerine polisin 4 gün sonra yakaladığı şüpheli hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan yasal işlem başlatıldı. E.A.'nın parayı teslim ettiği anlar ise MOBESE'ye yansıdı.

Hollanda'da yaşayan bir kişi, Trabzon'daki akrabası E.A.'yı arayarak, kendisine göndereceği 700 Euro'yu bir arkadaşına ulaştırmasını istedi. E.A., parayı teslim edeceği Sami Ç.'yi arayarak bir iş merkezinin önünde randevulaştı. E.A., iş yerinin önüne geldiğinde buluşacağı kişi olan Sami Ç. zannettiği bir kişinin yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra 700 Euro'yu bu kişiye veren E.A. uzaklaştı. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Sami Ç., telefonla aradığı E.A.'dan 'Parayı verdim sana' yanıtı aldı. Parayı yanlış kişiye verdiği anlaşılan E.A. polise başvurdu.

YAKALANDI

MOBESE ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 gün süren çalışmanın ardından parayı alan kişinin H.Y. isimli kişi olduğunu tespit etti. Yakalanan ve 700 Euro'yu polise teslim eden H.Y. hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan yasal işlem başlatıldı.

PARAYI VERDİĞİ AN KAMERADA

E.A.'nın, cep telefonu ile konuşan kişiye cebinden çıkardığı parayı teslim ettiği, ardından ikisinin de bölgeden ayrıldığı anlar ise MOBESE kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-12-16 21:39:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.