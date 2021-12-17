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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz´in en uzun teleferiği atıl kaldı

DHA

Karadeniz´in en uzun teleferiği atıl kaldı


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Beşikdüzü ilçesinde, 2018'de belediye tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli, 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu. İşletmecinin sözleşmesi feshedilince 2,5 yıldır atıl durumda olan teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması planlanıyor.
Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferik projesi, 2018 yılında hizmet vermeye başladı. İlçe belediyesi tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu. Deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan 2 kabinli, 55 kişi kapasiteli ve saatte 300 kişiyi taşıyacak proje, işletmecinin sözleşmesi feshedilince 2,5 yıldır atıl kaldı.
`SONU NE OLUR, BİLMİYORUZ´
Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, "Ben buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi" diye konuştu. 
Mehmet Ömür de "Bu teleferik çürüyor burada. Dünyanın parası harcandı teleferiğe. Çürüdü gidiyor. Yazık günah. Açılmayacaksa kaldırsınlar" dedi.
Yılmaz Kul ise "Çok büyük umutlarla açıldı bu teleferik. İstihdam da sağlıyordu. Gelen giden turistler de oluyordu sonra kapattılar teleferiği. Pandemi de etkiledi tabi ama sonu ne olacak, bilmiyoruz. Burada öylece duruyor" diye konuştu.
YENİDEN AÇILMASI PLANLANIYOR
Beşikdüzü Belediyesi yetkilileri ise teleferik projesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için planlama yapıldığını belirtti. Teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Beşikdüzü Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-12-17 09:59:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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