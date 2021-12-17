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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duvara fırlattığı kedi 10 gün sonra öldü; suç duyurusunda bulunuldu

DHA

Duvara fırlattığı kedi 10 gün sonra öldü; suç duyurusunda bulunuldu


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da M.E.'nin, eşi Y.E.'ye sinirlenince duvara fırlattığı, Scottish Fold cinsi 3 aylık kedi, tedavi uygulanan veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1500 TL ceza kesilen M.E. hakkında, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) de suç duyurusunda bulundu. 
Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık'ta, eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan M.E.'nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 TL ceza kesildi.
Bu arada veteriner kliniğine götürülen kedinin beyninde ödem oluştuğu tespit edildi. Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavi altında tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise M.E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
'ADLİ VAKA OLMASINI SÖYLEMİŞTİK'
TRAHAYKO Başkanı Kurban, kedi ölmeden önce adli vaka olarak incelenmesi için yetkililere talepte bulunduklarını belirterek, "Dernek olarak yetkililere ulaştık ve şahsın 1500 TL idari para cezasıyla kurtulmaması gerektiğini, olayın adli vaka olmasını söylemiştik. Maalesef kedimiz öldü, yaşama tutunamadı. Kedi duvara çarpıldığı için ağır darbeler almıştı, iç kanama ve beyninde ödem oluşmuştu. Bunlar sonucu kedimiz ancak 10 gün hayata tutunabildi" dedi.
'BAKMAK İSTEYEN ÇOK KİŞİ OLDU'
Şiddet sonucu hayvanın vücudunda oluşan ödemlerin şişip, patladığını belirten Kurban, "İnsan vücudu da darbe aldıktan sonrasında hemen belli olmaz ama belirli bir zaman geçtikten sonra morarma ve sararma olur. Kedinin cildi de o şekilde oluşacaktı ama maalesef hayvanın ömrü yetmedi. Her gün aklımız ondaydı. Onun yaşadığı her acıyı yüreğimizde hissettik. Takipçilerimiz de sürekli arayıp sordu, destek vermek ve bakmak isteyen çok kişi oldu" diye konuştu. 
Hayvana işkence yapıldığını kaydeden Kurban, "Kedi o kadar çok darbe almış ki yaşadığı şey bir anda olacak gibi değil. Hayvanın davranışlarından, korkusundan da devamlı şiddete uğradığını anladık. Şu da bizi çok duygulandırdı, kedi ölürken bile dokunulduğu zaman mırlıyordu. Onun yaşaması için çalıştığımızı, hepimizi hissetti. Bu bizi çok üzdü. Bu adam yasaya göre, 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. İnşallah ceza alır da diğer olaylara örnek olur. Hiç kimse bundan sonra hayvana şiddet uygulayamaz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-17 15:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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