Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla 17'nci haftada zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor yarın karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. 3 puan hedefleyen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son antrenmanda taktik çalıştı.

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-17 19:39:42



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