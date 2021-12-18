Beyaz önlüklerini törenle giydiler

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik, Ebelik, Odyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencileri düzenlenen tören ile beyaz önlük giydiler.

Düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde konuşan Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, “Beyaz önlük saflığı, temizliği, hijyeni, onuru, gurur, umut ve şifayı temsil eder. Aynı zamanda beyaz önlük meslek yolculuğuna çıkmanın ilk simgesidir. Bu kutlu yolculukta üniversitemiz ve hocalarımız daima sizlerle beraber yürüyecektir. Her birinizin başarılı olacağı konusunda inancımız tamdır” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu ise “Ebelik insanlığın var olduğu günden beri mevcut olan bir meslek. Binlerce yıl alaylı dediğimiz şekilde nesilden nesile bilgi ve beceriler aktarılarak yapılan bir meslekti. Bugün ise lisans düzeyinde eğitimi olan bir meslek. Bugün giydiğiniz saflığın, temizliğin, hijyenin sembolü önlüklerinizi hayatınız boyunca onurla gururla taşıyın” diye konuştu.

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