Ömer Erdoğan: "Verilmeyen penaltımız var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Erdoğan: "Verilmeyen penaltımız var"

İHA

Ömer Erdoğan: "Verilmeyen penaltımız var"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzon deplasmanın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirterek, iki tane verilmeyen penaltıları olduğunu söyledi.
Deplasmanda Trabzonspor'a 20 mağlup olan Hatayspor'da, Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Trabzon deplasmanının bekledikleri gibi zor geçtiğini belirterek, "Coşkulu bir taraftarın önünde coşkulu bir takım bekliyorduk ve öyle de oldu. 1520 dakika takım halinde iyi savunma yapıp geçiş oyunlarında sonuca gitmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Trabzonspor’un savunma arkasına atılan toplarda etkili olduğunu biliyorduk ona göre formasyon yaptık ama burada da çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. 20 geriye düştük ve devre arası formasyon değişikliği yaptık. Ardından oyunun kontrolünü aldık ve ilk 5 dakika iki net pozisyona girdik maalesef değerlendiremedik. Bana göre iki tane verilmeyen penaltımız var. VAR’ın bu konudaki düşüncesini çok merak ediyorum. Ben burada mağlubiyete bahane olarak söylemiyorum ama herkese eşit olsun. Daha önce hiç itiraz etmedik vardır bir bildikleri dedik ama tersi oluyor. Bu konudaki üzüntümü dile getirmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: 2-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: 2-0
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 ...
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 ...
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçından notlar
Beyaz önlüklerini törenle giydiler
YEREL HABERLER Beyaz önlüklerini törenle giydiler
Eren Bülbül'ün hayatının konu edildiği film doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor Anne Ayşe Bülbül, oğlunu anlatan "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmini izlemenin duygusal olarak kendisi için çok zor olacağını düşünüyor Anne Ayşe Bülbül: "Filmi izlemek bizim için çok zor olacak ama yine de izleyeceğim"
YEREL HABERLER Eren Bülbül'ün hayatının konu edildiği film doğum ...
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır
Duvara fırlattığı kedi 10 gün sonra öldü; suç duyurusunda bulunuldu
YEREL HABERLER Duvara fırlattığı kedi 10 gün sonra öldü; suç ...
Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro gösterisiyle gözler önüne serdi “Gelin tanış Olalım” temalı “Uluslararası Göçmenler Günü” Trabzon’da etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Afganlı gençler ülkelerinde yaşadıkları zulmü tiyatro ...
Karadeniz´in en uzun teleferiği atıl kaldı
YEREL HABERLER Karadeniz´in en uzun teleferiği atıl kaldı
Karadeniz´in en uzun teleferiği atıl kaldı
YEREL HABERLER Karadeniz´in en uzun teleferiği atıl kaldı
Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek
Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına teslim ettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına ...
Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına teslim ettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına ...
Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına teslim ettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına ...
Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına teslim ettiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Akrabasının gönderdiği parayı yanlışlıkla başkasına ...
Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca polise koştu
YEREL HABERLER Emanet parayı yanlış kişiye verdiğini anlayınca ...
7 yıl önce kardeşini öldüren ağabey yakalanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER 7 yıl önce kardeşini öldüren ağabey yakalanarak ...
Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.