Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON´da sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü yabancı plakalı TIR, Çömlekçi Tüneli içinde devrildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu´nda 5 saat aksayan ulaşım, TIR´ın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Çömlekçi Mahallesi´ndeki Çömlekçi Tüneli´nde meydana geldi. Trabzon´dan Gürcistan´a gittiği belirtilen inşaat yalıtım malzemeleri yüklü, yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde bariyere çarparak devrildi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, TIR´ın dorsesindeki malzemeler yola savruldu. Uzun süre ulaşıma kapanan yolda ekipler, vinç ve iş makinesi ile çalışma başlattı. Kaza nedeniyle sahil yolunun Trabzon-Rize istikameti ulaşıma kapanırken, araçlar ise çevre alternatif yola yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrası TIR kaldırıldı ve tünel içi temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-12-19 12:58:09
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