Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu dün Medical Park Stadyumu’nda yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde;

Başkan Ahmet Ağaoğlu

Asbaşkan Ertuğrul Doğan

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu

Başkan Yardımcısı Muminhan Bilgin (Kurumlarla iletişim sorumlusu)

Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan (Yatırım, Finans ve Ticari ürünler sorumlusu)

Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas (Genel Sayman ve Mali İşler sorumlusu)

Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven

Halkal İlişkiler ve medya İletişim sorumlusu Serdar Ekrem Şirin

Yerel İdaeler ve Yatırımlar sorumlusu Zafer Göktaş

Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk İşleri sorumlusu Kemal Ertürk

İnşaat, Tesisler ve SBtadyum sorumlusu Ali Haydar Gedikli

Dış İlişkiler sorumlusu Esat Emanet

Finans ve Proje Geliştirme sorumlusu Faruk Hacıhaliloğlu

Finans ve Proje Geliştirme sorumlusu Şemsetdin Hancı

Amatör Branşlar sorumlusu Sami Karaman



Yedek üyeler

Lokman Sadıklar (İnşaat , tesisler ve stadyum)

Ertuğ Özarman (Pazarlama)

Çoşkun Öztürk (Amatör branşlar)

Ahmet Beşir (Sağlık kurulu)

Vahap Öztel

İbrahim Tüfekçi

İbrahim Aydın

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