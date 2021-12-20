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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayan bordomavililer, özel uçak ile saat 16.30'da İzmir'e hareket etti. Sakatlığı nedeniyle Nwakaeme’nin dahil edilmediği bordomavili kafilede şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbult, Serkan Asan, Peres, Hugo, Edgar le, Trondsen, Denswill, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsık, Sıopis, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Dorukhan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Cornelius, Koita, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha."

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