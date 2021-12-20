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Trabzonspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

DHA

Trabzonspor, Altay maçı için İzmir'e gitti


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18´inci haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için İzmir´e hareket etti.Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında 42 puanla zirvedeki yerini açık ara farkla koruyan Trabzonspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, yarın saat 20.00´de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu´nda oynanacak maçın son hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı. Trabzonspor, rakibiyle 18 yıl aradan sonra Süper Lig´de yeniden karşılaşmak için saat 16.30´da havayoluyla Trabzon´dan İzmir´e hareket etti. Sakatlığı nedeniyle izinli olan Nwakaeme kadroya dahil edilmedi.Trabzonspor'un Altay kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fode Koita, Cornelius, DjaninyDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-20 17:01:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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