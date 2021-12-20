Trabzon’da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi tedavi altına alındı.

Trabzon ve Rize’den alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 4 kişiden 1'inin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edildiği bilgisine ulaştıklarını belirtti. Dr. Usta, “Değerli halkımız, ülkemizde olduğu gibi ilimiz ve çevre illerde de son günlerde kaçak alkol kullanımına bağlı alkol zehirlenmeleri vakalarına rastlanmıştır. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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