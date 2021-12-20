Trabzon'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TRABZON, (DHA) TRABZON'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada kentte son günlerde 'sahte içki' kullanımına bağlı alkol zehirlenme vakalarına rastlanıldığını belirtildi. Açıklamada, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 1´i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin takip ve tedavisine devam edilmektedir. Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Tüketicilerden, internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)-

2021-12-20 20:05:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.