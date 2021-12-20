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Trabzon Emniyet Müdüründen gazi polis memuruna hakaret iddiası

DHA

Trabzon Emniyet Müdüründen gazi polis memuruna hakaret iddiası


Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) TRABZON'da gazi polis memuru Ahmet Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görev yaptığı şubeyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın kendisine yönelik alaycı, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Emniyet Müdürü Aydoğan ise iddiaların gerçekle ilgili bulunmadığını belirterek, "Gerçeğin ortaya konulması amacıyla soruşturma yapılmasını talep ettim" dedi.
Trabzon'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli gazi polis memuru Ahmet Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şubeyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın kendisine ve gazilik unvanına yönelik alaycı, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Civelek paylaşımında emniyet müdürünün tavırlarının kendisini üzdüğüne, kahrettiğine ve utandırdığına yer verdi. Civelek'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
'İDDİA EDİLEN KONUŞMALAR GERÇEKLEŞMEDİ'
Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan yazılı açıklamada bulundu. Trabzon Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli bir gazi polisin üzerinden, sosyal medyada bir kısım haksız ve asılsız paylaşımlar yapıldığını belirten Aydoğan, "5 ay kadar önce, 25 Temmuz 2021 tarihinde, beraberimde Emniyet Müdür Yardımcısı ve Özel Harekat Şube Müdür Vekili olduğu halde, şubeye ilk kez ziyarette bulundum. Ziyaret sırasında iddia edildiği üzere bir konuşma olmadığı gibi, gazi olduğunu memnuniyetle öğrendiğim personelimizin sağlığıyla, evladımın da doktor olması nedeniyle; hem insani, hem de bir İl Emniyet Müdürü olarak ve sorumluluğum gereği ilgilendim. Bu diyalog sırasında olduğu iddia edilen konuşmalar ve beden dili hiç bir şekilde gerçekleşmemiş, bilakis personelimizin durumuna ilgisiz kalmamak ve moral vermek amacıyla, beraberimdeki personelimin de huzurunda iletişimim olmuştur" dedi.  
'SORUŞTURMA YAPILMASINI TALEP ETTİM'
Aydoğan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatına 37 yıldır şerefle hizmet veren, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle, her türlü zor günlerinde bir olmanın yanı sıra, birlik olmanın, ülkemiz için önemini bilen ve bu anlayışın dini, ahlaki, geleneksel ve silah arkadaşlığı anlayışımın bir gereği olarak yerine getirmekten, her zaman onur duyan bir anlayışla bugünlere geldim. Bu vesileyle, şahsımla ilgili ve gerçek yanı bulunmayan sosyal medyadaki paylaşım ve yorumları, Türk Polis Teşkilatının onurlu bir mensubu olarak kabul etmem söz konusu değildir. Şahsıma atfedilen ve gerçekle hiç bir ilgisi olmayan sözlerin soruşturularak, gerçeğin ortaya konulması amacıyla soruşturma yapılmasını talep ettim" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN
2021-12-20 20:45:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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