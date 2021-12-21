Trabzon´da 2 kişide, sahte içkiden görme bozukluğu oluştu



Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON´daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yatırılan 4 kişiden 2'sinde görme bozukluğu oluştuğu tespit edildi.

Trabzon´da önceki gün çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran 4 kişi, KTÜ Farabi Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde, bu kişilerin sahte içkide kullanılan metil alkol zehirlenmesi yaşadığı belirlendi. 3´ü acil serviste, 1´i ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan kişilerden 2´sinde görme bozukluğu oluştuğu belirtildi.

Hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıbbi Toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin, "Şu anda 4 hasta metil alkol zehirlenmesi ile takip edilmektedir. Bir hastanın, yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi tamamlandı ve servise transferi planlandı. Hastanın sadece görme kısıtlılığı bulunmaktadır. Diğer 3 hastanın ise acil serviste tedavi ve takipleri tamamlanmak üzere. Sadece 2 hastanın görme bozukluğu ile ilgili şikâyetleri devam etmekte olup taburcu olmaları planlanmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-21 16:38:55



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