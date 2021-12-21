Trabzon'da ulaşıma zam tarifeleri belirlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, bugün yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri değerlendirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, toplu taşıma araçları ve taksilerde tarife değişikliğine gidildi. UKOME üyelerinin aldığı karara göre, Ortahisar ilçesinde hizmet veren dolmuşlarda yeni tarife sivil 4 lira, öğrenci 3 lira oldu. Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında ise Ortahisar ilçesi tam 2,5 lira, indirimli 2 lira ve öğrenci 1,5 lira olarak belirlendi.

Toplantıda alınan bir diğer karara göre Trabzon’da EScooter uygulaması, bir ilk olarak hayata geçirildi. Karar kapsamında 170 adet EScooter, Ganita ile Akyazı Stadı arasında, Üniversite, Kalkınma ve Konaklar mahallelerinde bulundurulacak.

Öte yandan ağır tonajlı araçların saat 17.0018.00 saatleri arası, Trabzonspor’un maç saatlerinde ve trafiği olumsuz şekilde etkileyecek kazalarda şehir merkezine girişleri yasaklanacak. Bahse konu araçlar belirtilen durumlarda diğer ilçelerdeki bekletme ve park etme yerlerinde bekletilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.