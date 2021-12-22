Karadeniz'de eğitime kar tatili

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Emirhan PEHLİVAN/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu yerleşim yerlerinde ise engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Trabzon Emirhan PEHLİVAN

2021-12-22 08:51:23



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