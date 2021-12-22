Trabzon’da araçlar yolda mahsur kaldı

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Trabzon’da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. BeşikdüzüŞalpazarı yolunun 10. kilometresinde aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kalırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

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