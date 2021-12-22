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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özkan Sümer'in vefatının birinci yılında anma töreni düzenlendi

İHA

Özkan Sümer'in vefatının birinci yılında anma töreni düzenlendi

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer'in vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi.
Hamamızade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Atilla Ataman, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımının ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, eski futbolcular Serdar Bali, Hami Mandıralı, Lemi Çelik, Hüseyin Çimşir Mehmet Aurelio, bordomavili kulübün eski ve yeni yöneticileri de yer aldı.
Anma programda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Özkan Sümer'le 1970'li yıllarda tanıştığını belirterek, "Şenol Hocam takım kaptanıydı, İstanbul'da takım kampına gitmiş imza istemiştim, hocam da vermemişti. İlk kez Özkan Sümer'i orada gördüm. Daha sonra Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem bir restoranda gidip tanıştım, hayranı olduğumu söyledim. Trabzon'u İstanbul'da temsil ettiği için gurur duyduğumu söyledim" dedi.
Sümer'in altyapı felsefesine hayran olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Başkanlığı döneminde yardımcılığını yaptım. 1996'larda altyapının ne kadar önemli olduğu, sporun temeli olduğunu, yapılması gerekenleri onu izleyerek konuşarak öğrendik" diye konuştu..
Ağaoğlu, futbolun her kademesinde hizmet eden Özkan Sümer'in, Trabzon'un değil ülkenin çok önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değeri kaybettik ama felsefesi yaşıyor. İçinde bulunduğumuz şartlar o felsefenin dışında bıraksa da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni hizmete açtık. Avrupa'dan bir çok spor yazarı buradaydı. Trabzon'da futbolun nasıl bir noktaya geldiği konusunda söyleşi yapmak istediler. Kısa bir konuşma yaptıktan sonra kendilerini bu akademiye götürdük. Trabzon'un futbol gerçeği bu" ifadelerini kullandı

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