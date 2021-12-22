Trabzon'da kar yağışında öğrenciler mahsur kaldı; eğitime kar tatili



Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle servis minibüslerinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentte kar nedeniyle havalimanında uçuşlar iptal edilirken, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünün uyarısı sonrası kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle Çamoba Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsleri rampa yolda kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, büyükşehir belediyesi ve ifaiye ekiplerince kurtarılarak evlerine taşındı. Ekipler, kentin rampa güzergahlarında temizleme ve tuzlama çalışması sürdürdü. Kar nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda uçak seferleri de iptal edildi.

EĞİTİME KAR TATİLİ

Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce kar yağışı öncesinde hazırlıkların başlandığı belirtilerek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği duyuruldu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR

2021-12-22 21:55:59



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