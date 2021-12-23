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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karda frene basınca kayarak sitenin bahçesine düştü

İHA

Karda frene basınca kayarak sitenin bahçesine düştü

Trabzon şehir merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü kayarak bir sitenin bahçesine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Ortahisar ilçesi Çamlık mahallesinde dün akşam saatlerinde karlı yamaçtan inen bir otomobil sürücüsü frene basınca kayarak hızla yol kenarını çevreleyen demir korkulukları da kırarak sitenin bahçesine düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaza anını gören bir öğrenci ise olayın şaşkınlığını yaşadı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

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