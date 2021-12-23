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TRABZON / DHA - Trabzonspor Kulübü, Edgar IE ve Vitor Hugo´nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkan Yaşar Kibar Güven, şöyle konuştu;

"Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE´nin bugün çekilen MR´ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo´nun ise çekilen MR´ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2021-12-23 15:35:49



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