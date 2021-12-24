Doğu Karadeniz´de kar esareti; 366 yol kapandı



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz´de etkili olan kar yağışıyla 366 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Trabzon, Rize ile Giresun'da kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Rize´de 12 ilçede 251, Giresun´da 10 ilçede 71, Artvin'de 29 köy yolu ile Trabzon´da yüksek kesimli 15 mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-12-24 11:18:24



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