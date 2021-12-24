Doğu Karadeniz´de kar esareti; 366 yol kapandı

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz´de etkili olan kar yağışıyla 366 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Trabzon, Rize ile Giresun'da kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Rize´de 12 ilçede 251, Giresun´da 10 ilçede 71, Artvin'de 29 köy yolu ile Trabzon´da yüksek kesimli 15 mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-12-24 11:18:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.