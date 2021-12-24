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Trabzon’da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı

İHA

Trabzon’da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı

Trabzon’da etkili olan karlı ve soğuk hava yerini gece saatlerinden itibaren don ve buzlanmaya bırakırken, buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda dün geceden bu yana 1 kişi öldü, toplam 6 kişi de yaralandı.
İlk kaza dün gece saat 23.30 sıralarında Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Sinan Yaylı yönetimindeki 61 ADZ 893 plakalı otomobil, buzlu yolda kontrolden çıkarak önünde giden Gürcistan plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Murat Bekar hayatını kaybederken, sürücü Sinan Yaylı yaralandı. Yaylı, kaldırıldığı Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Diğer kaza ise sabah saatlerinde yine Akçaabat ilçesi Akçakale mevkiinde meydana geldi. Murat Bulut yönetimindeki 38 JH 077 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak önce elektrik direğine çarptı ardından korkulukları kırıp deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü Murat Bulut ile araçta bulunan İdris İpekoğlu ile Mustafa Emirzaoğlu yaralandı.
Yine aynı mevkiinde 2 araç daha gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaparken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine Polis, 112 Acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafik buzlanma ve kazalar nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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