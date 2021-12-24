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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Süper Lig'de tarihi rekor için sahaya çıkıyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'de tarihi rekor için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçına tarihi rekor için çıkacak. Bordomavililer, taraftarı önünde rakibi karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde, ilk yarılar itibarıyla Süper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçecek.
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Yarın saat 19.00'da, Medical Park Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak olan bordomavililer, taraftarı önünde Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırmak için mücadele edecek.

Tarihi rekor imza atacak
Trabzonspor, bu sezon 18. hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde ilk yarılar itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçecek.

Fenerbahçe'yi ilk yarı tamamlanmadan yakaladı
Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 20052006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Bordomavililer, deplasmanda Altay'ı 21 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı ve sarılacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakaladı.
Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk yarının bitimiyle puanını 48'e çıkarmanın yanı sıra ilk yarılarda en çok puan toplayan takım unvanına da sahip olacak.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş 44 puan toplamıştı
Geçtiğimiz sezon 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı. 199596'da Trabzonspor 44, 199697'de Galatasaray 44, 198889'da Beşiktaş 44, 198788'de Galatasaray 43 puan toplayarak sezonların ilk yarıları itibarıyla en yüksek puan toplayan ekipler olmuştu.

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