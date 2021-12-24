Avcı ile öğrencisi Belözoğlu´nun ilk düellosu



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor, zirve yarışındaki Medipol Başakşehir ile yarın karşılaşacak. Başakşehir'de 2 kez görev yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencisi Emre Belözoğlu ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Rakipleriyle olan puan farkını korumak isteyen Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle kadro belirsizliği de yaşanıyor.

Ligde 45 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 19'uncu haftasında 32 puanla ligin 3'üncü sırasındaki Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yarınki karşılaşmada, 2006-2011 ve 2014-2019 yılları arasında 2 kez teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibine karşı yarışırken, görev aldığı dönemde Başakşehir'de forma giyen ve şu an takımı yöneten öğrencisi Emre Belözoğlu'na karşı da mücadele edecek. Yaklaşık 3 ay önce Medipol Başakşehir'de göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu ise, 2015-2019 yıllarında hocası olan Abdullah Avcı'ya karşı teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavını verecek.

Avcı, toplam 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı, Trabzonspor'un hocası olarak 3'üncü kez rakip olacak. Önceki 2 karşılaşmayı kazanan Abdullah Avcı, geçen sezon TFF Türkiye Süper Kupası finalinde karşılaştığı Başakşehir'i devirerek kupayı kazanmıştı.

SAVUNMA HATTI BELİRSİZ

Medipol Başakşehir'e karşı kaybetmek istemeyen bordo mavili takımda yaşanan son sakatlıklar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Sakatlığı bulunduğu için Nwakaeme, Gervinho gibi önemli oyuncularından yararlanamayan Trabzonspor'da savunma hattının önemli ikilisi Edgar Ie ile Vitor Hugo'nun da sakatlanması, Avcı'yı ideal savunmasını değiştirmek zorunda bırakacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde 4 önemli oyuncusundan yoksun olan Avcı'nın, Edgar ve Hugo'nun yerine savunmaya Hüseyin Türkmen ve Denswil ikilisini konumlandırması bekleniyor. Bordo mavili ekipte ayrıca savunmada Ahmetcan Kaplan'ın da forma giyme şansı bulunurken, orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in de sürpriz olarak stoper mevkiine geçme ihtimali bulunuyor.

5 YILLIK HASRET

Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi. Bordo mavililer yarın 5 yıllık hasrete son vermek için sahaya çıkacak.

TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Sezonun ilk devresini zirvede kapatmayı garantileyen bordo mavililerin Başakşehir ile olan kapanış maçına taraftarın ilgisi büyük oldu. Son rakamlara göre Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı için 39 bin 200 bilet satılırken tribün doluluk oranı yüzde 96 olarak gerçekleşecek.

KART SINIRI VE CEZALILAR

Trabzonspor'da yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de olması beklenen Djaniny, Bakasetas ve Siopis kart sınırında bulunuyor.

Rakip takım Medipol Başakşehir'de ise, sakatlığı nedeniyle Tolga Ciğerci forma giyemezken, GZT Giresunspor maçında kart gören Ömer Ali Şahiner Trabzonspor maçında kadroda yer almayacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Djaniny, Cornelius

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-24 14:52:42



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