Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

2021-2022 sezonunun ilk yarısını tamamlamaya hazırlanan Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sona erdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo mavili ekip, yarın oynanacak zorlu karşılaşma için taktik çalıştı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor Medipol Başakşehir mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-24 20:45:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.