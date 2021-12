Akçaabat Belediyesi gönüllere dokunmaya devam ediyor

Her alanda vatandaşın yanında olmaya gayret eden Trabzon’un Akçaabat ilçe belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara; kıyafet, hasta karyolası, tekerlekli sandalye, kırtasiye, hoş geldin bebek ve gıda yardımı gibi birçok yardım paketi ile halkının yanında olurken Salı günleri Pazar yerinde vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Hizmette hep bir fazlasını hedeflediklerini belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabatlı vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Vatandaşların; sosyal yardımları hızlı, sürekli ve adil bir şekilde alabildikleri, görmezden gelinmedikleri, sosyal hayata güvenle katılabildikleri bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kış mevsiminde herhangi bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Sadece kıyafet değil bütün sosyal yardımlarımız 12 ay boyunca devam ediyor” dedi.

Engelli vatandaşlara, hasta ve yaşlılara Akçaabat Belediyesi olarak sahip çıktıklarını ve destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Çeşitli nedenlerle sakat kalan veya doğuştan engelli olan vatandaşlarımızı topluma kazandırmalı, onları sosyal hayatın içerisine çekmeliyiz. Sosyal Belediyeciliğin en önemli gereksinimlerinden birisi de budur. Akçaabat Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bizler belediye olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. İmkânlarımız doğrultusunda engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Bizlerin onlara desteği ile evlerine bağlı kalmayarak sosyalleşme imkânı bulacaklar. Vermiş olduğumuz tekerlekli sandalyeler ailelerimizin derdine bir nebze deva olduysa ne mutlu bizlere. Onları mutlu gördükçe bizler daha da mutlu oluyoruz” diye konuştu.

