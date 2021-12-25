Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

31. dakikada Hamsık'in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

35. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı faul atışını direkt kaleye sert gönderdi. Uğurcan Çakır, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.



Stat: Medial Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, Trondsen xx, Dorukhan xx, Hamsık xxx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Djaniny xx, Cornelius xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, Yunus Mallı, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Başakşehir: Muhammed xx, Çiçara xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx, Berkay xx, Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx, Okaka x

Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Chadil, Şener Özbayraklı, Deniz Türüç, Rodriques, Emre Kaplan, Metin Emre, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Bölezoğlu

Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye (Başakşehir)

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