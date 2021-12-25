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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, açıklamalarda bulundu.  
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyunun galibi olduklarını ama skoru alamadıklarını belirterek, "Ligin en organize takımlarından biriyle bugün karşılaşacağımızı biliyorduk. İki takımın da planları arasında hem savunma hem hücum vardı. Bunları çok doğru uygulayarak hareket ettik saha içinde. Oyunun büyük bölümünde rakip bizi karşılamada çözüm bulamayınca başka formasyona geçti, biz oyunun içinde başka formasyon denedik. Oyun olarak bütününde direkten dönenler var, rakibe çok fazla fırsat vermeme var, planlar ve sabır var. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık. Bugün sahada savunmanın merkezi ilk defa yan yana oynadı, bence çok da iyi oynadılar. Kenar oyuncularımız yok. Djaniny elinden geleni yapmaya çalışıyor, Ömür iç orta saha oyuncusu ve kenarda kullanıyoruz. Hamle şanslarımız fazla yok ama ona rağmen oyuncular, oyunun üstüne geçen seneden beri üstüne koya koya sahip çıkarak böyle bir takıma karşı son ana kadar kazanmayı da, hücumu da savunmayı da zorlayarak yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Beraberlik bu işin içinde var. Yolumuza devam edeceğiz. Bir hafta ara var, sonra lig tekrar başlıyor. Ara yok gibi ilk yarıyı bitirdik ama yol devam edecek. İlk yarıda baktığımda birçok şeyi üstüne koyarak devam eden bir Trabzonspor var. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harika şekilde stadı doldurdular ve bize destek verdiler. Bu desteğini sabırlı şekilde savunmada da hücumda da pozitif olarak bize verdikleri sürece ceplerimiz çok dolu, oyun da gelişiyor. Rekabeti artıracak transfer çalışmalarımızı da yapıyoruz. Çünkü bugün hamle yapacak fazla şansımız yoktu. Ona rağmen oyun üstünlüğü bizdeydi. İyi bir takıma karşı oynadık" dedi.
"TRONDSEN´İN BİLEĞİNDE BURKULMA VAR"
Maçta sakatlık geçiren Trondsen´in durumu ve Türkiye Kupası hazırlıklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Bugün maçımızı oynadık, yarın antrenmanımız var. Türkiye Kupası da Trabzonspor´un hedeflerinden birisi. Onun planlamasını daha yapmadım. Anlık maçı düşündüm. Trondsen´in bileğinde burkulma var. Yarın MR´dan sonra belli olacak. Penaltı pozisyonuyla ilgili, biliyorsunuz hakemle ilgili çok şey konuşmuyorum. Oralara takılı kalamayız. Oralara takılı kalırsam ben bütünü kaçırırım, onun için yorum yapmayayım" diye konuştu.
"3 TANE OYUNCU İHTİYACIM VAR"
Transfer planlaması hakkında bilgi veren Abdullah Avcı, "Talihsiz şekilde ikinci çapraz sakatlığı yaşıyoruz Gervinho ve Edgar Ie ile beraber. Bir stoper aciliyeti ortaya çıktı. Hüseyin Türkmen ve Denswil iyi oynadı. Vitor Hugo önümüzdeki hafta sakatlıktan çıkar, Ahmetcan iyi gidiyor ama bir tane daha deneyimli, bu yarışta olması gereken, kaliteli bir stoper üzerinde acilen çalışmaya başladık. Yönetimimizle de paylaşıyoruz. Devre arası transferleri kolay olmuyor. Bazen rakamlar, bazen tespitler zor oluyor ama yoğun şekilde çalışıyoruz. Çok net kenar oyuncusu eksikliğim var. Kenar, bek, stoper, 3 tane oyuncu ihtiyacım var. Rekabeti ve kaliteyi artırabilmek önemli. Geçen hafta merkez orta sahada Berat ile Siopis oynadı. Bugün Marek ile Dorukhan başladı. Bu kalitede, her mevkide bunu oluşturabilirsek önümüze o zaman daha sağlıklı bakabiliyoruz. Orijinal mevkisinde oynayan oyuncularla da yolumuza devam etmek isteriz. Bugün sadece 1 puan kazandık. Harika bir 13 ay bitti. Bu güzellikleri taraftarımızın, transfer çalışmalarında yöneticilerimizin verdiği destekle, şehrin bir bütün olarak pozitif enerji olmasını istiyorum. Zaman zaman dalgalanmalar oldu ama bugün Trabzonspor tarihinde çok güzel anlar yaşanıyor. Lütfen buna pozitif olarak destek olalım" şeklinde konuştu.
İkinci devre için beklentisini değerlendiren Avcı, "Oyun gelişerek gidecek. Takım ruhu ve dengesi olacak. Taraftarımızla beraber savunmayı, hücumu beraber yapan takımla sene sonu horonu da beraber oynayacağız" ifadelerini kullandı.
ERDİNÇ SÖZER: NORMAL BİR SONUÇTU
Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer maç sonu yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Mücadeleciydi. İki takım da oyunu hiç vermek istemedi, galibiyet için oynadı. Biz bugün maçı kazanmak istedik. Bence ikinci yarı daha net ve güzel başladık. Topa sahip çıktık, pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları daha net oynasaydık daha güzel pozisyonlar çıkartabilirdik. Sonuçtan iki takımın da memnun olması lazım. Bu mücadeleci maçtan normal bir sonuçtu" dedi.
"HAKEM DOĞRU KARAR VERDİ"
Maçın 77'nci dakikasında Hasan Ali Kaldırım´ın girdiği pozisyonu değerlendiren Sözer, "Gayet normal. O pozisyonlarda beklenti normal. Biz tekrar baktık. Hakem gerçekten doğru karar verdi. Hasan topu atmak istiyor. Kolu topa değiyor. O konuda gerçekten doğru bir karar verdiler" şeklinde konuştu.
"VİSCA´YA İSTEKLER VAR"
Sözer, Başakşehirli oyuncu Visca´nın Trabzonspor´a transferiyle ilgili yöneltilen soruyu ise "Ben bir şey diyemem. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İstekler var ama şu anda bir gelişme yok" şeklinde cevapladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Erdinç Sözer'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez
2021-12-25 22:56:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
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YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
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