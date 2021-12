Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘önce insan’ diyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu göreve geldikleri ilk günden itibaren ‘önce insan’ dediklerini çalışmalarını bu anlayış doğrultusunda sürdürdüklerini belirterek ,“Zor durumda ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği büyük projelerin yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla da fark oluşturuyor. ‘Gönül Belediyeciliğini sahaya en çok yansıtan Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yer alan Murat Zorluoğlu, bu doğrultuda hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı boyunca gencinden yaşlısına, özel gereksinimli bireylerden öğrencilere destek noktasında faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal yardımlarla ilgili şu bilgiler verildi; “Trabzon ili sınırları içerisinde yaşayan 4 bin 938 dezavantajlı aileye (17 bin 50 kişi) Kart 61 (Gıda Kartı) yardımı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız her ay düzenli olarak diledikleri marketlerden alışverişlerini kolayca yaptılar. Su indirimi uygulandı. “Her ay 280 dezavantajlı ailenin su faturalarının 15 metreküp kadarı Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Sıcak yemek hizmeti veriliyor. Dezavantajlı bireylere günde 1 öğün kahvaltı ve 1 öğün sıcak yemek verilmekte olup, 116 aile, toplamda ise 184 kişiye her gün sıcak yemek verilmektedir. Evde temizlik ve aile danışmanlığı.250 dezavantajlı aileye her ay evde temizlik hizmeti verilmektedir. 80 dezavantajlı vatandaşımız ise yüz yüze görüşme ve danışmanlık hizmeti almıştır. Ramazan ayı kart yardımı yapıldı. Ramazan ayı içerisinde 7 bin 532 aileye içerisinde 250 TL bulunan Gıda Kartı yardımı yapıldı. Ayrıca 2 bin 255 esnafımıza da içerisinde 500 TL bulunan Gıda Kartı yardımı gerçekleştirildi. Gıda kartları tek kullanımlık olup vatandaşımızın adreslerine gidilerek bizzat kendilerine personellerimiz tarafından imza karşılığı teslim edilmiştir. Engelli araç atölyesi ilgi gördü. Trabzon’da bir ilk olarak hizmete sunduğumuz Engelli Araç Atölyesi’nde 468 engelli manuel ve akülü aracın tamiri yapılarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca 90 kişiye akülü ve 30 kişiye de manuel engelli araç teslimi yapıldı. Engelsiz yaşam akademisi eğitimleri devam ediyor. 2020 yılı Eylül ayından beri hizmet vermekte olan Engelsiz Yaşam Akademimizde özel gereksinimli öğrencilere müzik, resim, el sanatları, spor, fitness, kumaş ve ahşap boyama, dikiş, ayrıca günlük sosyal hayattaki becerileri kazanmaları için eğitimler verilmektedir. 53 öğrencimizin okula ulaşımı Halk Eğitim Merkezi tarafından, diğer 8 öğrencimizin ulaşımı da birimimiz tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Akademimizdeki 53 öğrencimize eğitim aldıkları her gün öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Kişisel bakım hizmeti veriliyor. YADES Projesi kapsamında her ay 3’er kez olmak üzere 140 kadın ve 140 erkek vatandaşımıza kişisel bakım hizmeti verilmektedir. 9 ay boyunca toplamda bin 120 kişinin kişisel bakımı yapılmaktadır. Proje kapsamında 96 aile haftada 2 kez olmak üzere psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çeşitli alanlarda sosyal yardım yapıldı. Ayrıca Sosyal Yardım Birimimiz tarafından hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bin 186 aileye 10 bin 194 parça kıyafet, 540 aileye 1.566 çift ayakkabı yardımı yapıldı. 21 aileye 604 parça bebek ürünü teslim edildi. 7 aileye 45 adet oyuncak dağıtımı yapıldı. 174 aileye 47 bin 600 TL'lik giyim çeki verildi. 246 aileye 58 bin 150 TL'lik gıda çeki verildi. 62 aileye 616 adet eşya dağıtımı yapıldı. 22 aileye 476 adet tekstilzüccaciye dağıtımı gerçekleştirildi. 99 aileye 99 adet soba dağıtıldı. 145 aileye bin 488 adet kömür dağıtımı yapıldı. 52 aileye 260 kg et dağıtımı yapıldı. 4 ailenin ev tadilatı yapıldı. Eğitim desteği verildi. Eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda da 22 öğrencimize burs sağlandı. 680 öğrencimize 14 bin 960 parça kırtasiye dağıtımı yapıldı. 117 öğrencimize de 117 adet tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Üniversite hazırlık kursu hayata hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Üniversite Hazırlık Kursu’nda gençlerimizin en iyi şartlarda üniversiteye hazırlanabilmeleri için imkânlarımızı seferber ediyoruz. 20212022 eğitim öğretim yılına yeni binamızda; sabahçı, öğlenci ve hafta sonu olmak üzere üç grupta eğitim vermekteyiz. Sabahçı grubunda 180, öğlenci grubunda 165 ve hafta sonu grubunda 110 öğrenci olmak üzere toplam 505 öğrencimiz kursumuzdan eğitim almaktadır. Bünyemizde bulunan 55 öğretmenimiz, öğrencilerimizle her konuda yakından ilgilenmektedir. Normal bir kursta ne varsa, Büyükşehir Belediyesi kursunda da aynı imkânlardan yararlanıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu da geçtiğimiz günlerde kursumuzu ziyaret ederek her bir öğrenciye girecekleri sınava göre AYT ve TYT soru bankası kitapları hediye etti. Geçen yılki başarı oranımız bizleri mutlu etti. Bu yıl çok daha iyi neticeler alacağımıza inanıyoruz. Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’nun riyasetinde gençlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz” denildi.

İnsan odaklı projeler önceliğimiz

Başkan Zorluoğlu, insan odaklı projelere öncelik verdiklerini ifade ederek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘önce insan’ diyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz. İnsan odaklı projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek, öncelikli çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Sosyal belediyeciliğe verdiğimiz önem dolayısıyla yaşlılar, gençler, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerle ilgili faaliyetlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Zor durumda ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

