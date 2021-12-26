Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaştı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
51. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
63. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.
75. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okaka'nın vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, Trondsen x (İsmail Köybaşı dk. 83 ?) Dorukhan xx (Siopis dk. 76 x), Hamsık xxx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 88 ?) Djaniny xx, Cornelius xx (Koita dk. 76 x)
Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Caiçara xx , Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx, Berkay x (Deniz Türüç dk. 74 x), Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx (Chadli dk. 73 x), Okaka x
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Rodriques, Emre Kaplan, Metin Emre, Lucas Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye, Okaka (Medipol Başakşehir)
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