Trabzonspor, sezonun ilk yarısını rekor kırarak tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını rekor kırarak tamamladı. Sezonun ilk bölümünde 46 puana ulaşan bordomavililer, ilk yarılar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Taraftarı önünde yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Karadeniz ekibi 46 puanla sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Bordomavililer, ilk yarılar itibarıyla da en çok puan toplayan takım unvanını elde ederek rekor kırdı.



Fenerbahçe'yi geçti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü ve 46 puana ulaşarak Süper Lig'in ilk yarıları itibarıyla en çok puanı elde eden takım oldu. 20052006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, en yüksek puanı toplamıştı. Bordomavililer deplasmanda Altay'ı 21 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı ve sarılacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakalamıştı. Medipol Başakşehir'i sahasında konuk eden Trabzonspor, sahadan 1 puanla ayrılarak puanını 46'ya çıkartarak en çok puan toplayan takım oldu.



Trabzonspor ilk kez gol atamadı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor bu sezon ilk kez Medipol Başakşehir karşısında gol atma başarısı gösteremedi. Bordomavililer geri kalan 18 maçta rakip fileleri havalandırma başarası ortaya koymuştu. Karadeniz ekibi bu sezon 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

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